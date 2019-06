Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch Verkehrsteilnehmer ein PKW auf der Landstraße in Richtung Tiefenthal gemeldet, der ohne Licht und in unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Die Beamten der Polizei Grünstadt konnten den PKW antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei fiel bei dem 37-jährigen Fahrer aus dem Kreis Kirchheimbolanden Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren und Fahrverbot.

