Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brandstiftung an Personenkraftwagen - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr.- Bislang unbekannte Täter setzten am 29.06.2019, um 23.21 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz im Bereich der BAB 65 Anschlussstelle Neustadt-Süd, einen hochwertigen Audi A 7 in Brand. Die Hintergründe der Tat sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird zeitnah die Inaugenscheinnahme des Tatobjekts durch einen Sachverständigen veranlassen, um dadurch weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen. Zur Löschung des Brandes waren insgesamt 25 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 65.000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem/den Täter/n geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

