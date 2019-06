Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ermittlungserfolg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr. - Bereits am 23.06.2019, um 20.35 Uhr, sollte ein Rollerfahrer in der Konrad-Adenauer-Straße, in Neustadt, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da der junge Mann ohne Schutzhelm unterwegs war. Entgegen der Anweisung setzte der Fahrer die Fahrt in rasanter Weise in Richtung Festwiese fort und fuhr schließlich über den Fußweg in Richtung Winzinger Straße weiter. Auf der Festwiese wurde die Verfolgung des Kleinkraftrades aufgrund gefahrenabwehrrechtlicher Komponeten abgebrochen. Im Nachgang konnte die Identität des Fahrers durch umfangreiche Recherchemaßnahmen ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller zum Tatzeitpunkt von einem 19-jährigen Haßlocher geführt wurde, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da das Fahrzeug zudem letztmalig im Jahr 2016 versichert war, wurde ergänzend ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über die Ereignisse in Kenntnis gesetzt werden, die in eigener Zuständigkeit Maßnahmen nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften prüfen wird.

