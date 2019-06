Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2019, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr, wurde in der Adolf-Kolping-Straße, in Neustadt, Höhe Globus-Baumarkt, eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Innerhalb des kurzen Zeitraums konnten 4 Fahrzeugführer festgestellt werden, nicht angegurtet waren. 2 weitere Fahrer nutzten verbotswidrig während der Fahrt ihr Mobiltelefon. In einem weiteren Fahrzeug befanden sich 3 Kinder, welche allesamt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden verwarnt bzw. der Bußgeldstelle gemeldet. Insbesondere der letztgenannte Verkehrsteilnehmer wurde eindringliche auf seine Verantwortung gegenüber der minderjährigen Mitfahrer hingewiesen.

