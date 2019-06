Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunsicheres Sattelzuggespann aus dem Verkehr gezogen

Ruchheim (ots)

Am 26.06.2019 wurde auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West an der Bundesautobahn 61 ein Sattelzuggespann durch die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle war ein deutlicher Mangel zu erkennen. Da die Sattelzugmaschine zwei Tage zuvor an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist, lag eine Beschädigung im Bereich der Frontschürze vor. Bei genauerer Nachschau konnte festgestellt werden, dass diese komplett von den Verschraubungen mit der Fahrzeugkarosserie abgebrochen war und lediglich mittels handelsüblichen Kabelbindern am Fahrzeug befestigt wurde. Beleuchtungselemente fehlten teilweise komplett und/oder waren ohne Funktion. Bei der weiteren Überprüfung wurde ebenfalls festgestellt, dass ein Reifen an dem Sattelanhänger deutlich unter der Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter lag. Das Fahrzeug wurde durch die vorgenommene Prüfung als verkehrsunsicher eingestuft. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Sicherheitsleistung i.H.v. 500EUR erhoben. Leider sind bei den Kontrollen von Lastkraftwagen immer wieder die gleichen Muster zu erkennen: Die Fahrzeuge befinden sich in einem technisch desolaten Zustand, die Ladung wurde nicht verkehrssicher verladen oder die Fahrer stehen unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Aus Kostengründen werden hier Risiken und Gefahren billigend in Kauf genommen und dies gilt nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch für den Fahrer des Fahrzeuges selbst. Die Polizei wird daher weiterhin konsequent solche "tickenden Zeitbomben" aus dem Verkehr ziehen.

