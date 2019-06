Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 21.06.2019 Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am 21.06.2019 in der Zeit von 08.25 - 08.47 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Aus- bzw. Einparken auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes in Altenkirchen einen geparkten PKW. Schadenshöhe ca. 1000,-EUR.

