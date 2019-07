Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.06.19 wurde zunächst in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr das an Wochenenden und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot für Krafträder im Elmsteiner Tal überprüft. Hierbei wurden sechs Verstöße festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt. Weiter wurde in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Maximilianstraße aufgrund einer Veranstaltung in der Villa Böhm überprüft. Hierbei wurden 14 Verstöße festgestellt und ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

PK Mehrhof

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell