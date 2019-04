Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Schlägerei mit 10 beteiligten Personen

Freiburg (ots)

Neustadt - Am Sonntag, 14.04.2019, gg. 02:35 Uhr gerieten in einer Gaststätte in der Salzstraße, zwei männliche Personen aneinander. Aufgrund dieser Auseinandersetzung, dessen Grund bislang nicht bekannt ist, wurden beide Personen der Gaststätte verwiesen. Außerhalb, auf der Straße vor der Gaststätte, kam es dann im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der sich bis zu 10 Personen beteiligten. Einige der beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Vorhandene Beweismittel wurden gesichert und die Personalien der beteiligten Personen wurden erhoben. Es bleibt zu erwähnen, dass einige Beteiligte, insbesondere die beiden Kontrahenten erheblich alkoholisiert waren. Zur Sicherheit wurden beide Beschuldigten ärztlich begutachtet. Die Personen erhielten einen Platzverweis. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Anzeigen an die zuständigte Staatsanwaltschaft vorgelegt.

