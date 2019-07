Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Roller gestohlen; Radfahrer stößt gegen abbiegenden Mercedes; Geparkten Skoda beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Roller gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, zwischen 13:00 und 14:30 Uhr in der Bolzstraße einen mit Lenkerschloss gesicherten, silber/schwarzen Roller der Marke Jinlun Milestorm, 704 AEM gestohlen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet um Hinweise.

Kornwestheim: Radfahrer stößt gegen abbiegenden Mercedes

Einen leicht verletzten Radfahrer und Sachschaden von rund 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignete. Eine 70-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Ludwigsburger Straße und wollte an der Kreuzung Stuttgarter Straße nach rechts abbiegen. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte, und bemerkte den abbiegenden Mercedes. Er bremste daraufhin stark ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw aber nicht verhindern. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Kornwestheim: Geparkten Skoda beschädigt

Beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Montag, 21.00 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr in der Bolzstraße einen geparkten weißen Skoda Octavia und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/13130, entgegen.

