Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Mit gestohlenem Roller erwischt; Korntal-Münchingen: Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Mit gestohlenem Roller erwischt

Ohne Helm war ein 18-Jähriger am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr auf der Münchinger Straße in Ditzingen unterwegs und fiel dabei einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers auf. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte gab er Fersengeld und flüchtete über die Schönblickstraße in einen Fußweg, wo er den Roller zur Seite warf und seine Flucht zu Fuß in Richtung Gröninger Straße fortsetzte. Nachdem einer der Polizisten ihn weiter verfolgte, sprang er von einer Brücke in die an dieser Stelle nur knöcheltiefe Glems und entkam zunächst. Die Polizisten hatten den ihnen bekannten jungen Mann aber zweifelsfrei erkannt. Nur wenige Minuten später kam der rechtmäßige Besitzer des Rollers auf die Beamten zu und erklärte, dass sein Fahrzeug kurz zuvor beim Schulzentrum gestohlen worden war.

Korntal-Münchingen: Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Vermutlich infolge von Alkoholeinfluss hat ein 60-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 13:30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Zuffenhauser Straße in Korntal beim Einparken einen Pkw gestreift und fuhr anschließend noch gegen einen Pfosten. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 60-Jährigen fest, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein.

