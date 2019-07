Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Leonberg und in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 13:00 und 13:05 Uhr einen VW Touran, der in der Ostertagstraße in Leonberg-Eltingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Aufgrund der Beschädigungen könnte es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln, der zunächst auf dem Gehweg unterwegs war und dann auf Höhe eines Kindergartens auf die Fahrbahn gewechselt hatte. Dabei steifte er mutmaßlich das geparkte Fahrzeug und richtete einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen die Hinweise geben können.

Sindelfingen-Maichingen: Pkw beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Ford, der am Dienstag zwischen 08:30 und 10:00 Uhr in der Anna-Reich-Straße in Sindelfingen-Maichingen stand. Der Unbekannte hinterließ an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro und fuhr anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell