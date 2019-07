Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Sachbeschädigung Fahrzeug

In der Zeit von Freitag, d. 28.06., 13.30 Uhr, bis Montag, d. 01.07.2019 wurde in Clausthal auf dem Hinterhof des Hauses Erzstraße 2 ein abgestelltes Firmenfahrzeug, ein Ford Transit, beschädigt. An dem Fahrzeug wurden alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05323 94110-0.

Sachbeschädigung Waldseebad

Am Freitag, d. 28.06.2019, gg. 20.15 Uhr, meldete ein Zeuge, dass es beim Verlassen des Waldseebades einer Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender zu einer Sachbeschädigung gekommen sei. Zuvor haben einige Personen diese Gruppe reichlich Alkohol konsumiert. Es wurde eine Glasscheibe einer ehemaligen Umkleidekabine zerstört. Am Damm des Oberen Hausherzberger Teiches wurde die Gruppe von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Die Befragungen ergaben, dass der Täter, der sich beim Einschlagen einer Fensterscheibe auch verletzt hatte, bereits die Gruppe verlassen habe. Bei Überprüfung der Wohnanschrift des Täters konnte dieser nicht angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Personengruppe wurden außerdem zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren festgestellt, die teils stark alkoholisiert waren. Beide wurden der Polizeidienststelle zugeführt und die Erziehungsberechtigten benachrichtigt, die sie dann abholten. /Krz.

