POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Sonntag, 30.06.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Sonntag, 30.06.2019

Verkehrsunfallflucht / Verursacher konnte ermittelt werden

Am Freitag, 28.06.2019, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw gegen einen Gartenzaun in der Straße An den Teichwiesen in 38644 Goslar-Hahnenklee. Der Zaun wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher hielt es offenbar nicht für nötig, sein "Missgeschick" dem Geschädigten und/oder der Polizei zu melden und sich somit seiner Verantwortung zu stellen. Stattdessen entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstag, 29.06.2019, im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 19:45 Uhr wurde in Altenau auf einem Großparkplatz im Karl-Reinecke-Weg ein schwarzer Pkw Hyundai beschädigt. Hier hatte offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den besagten Hyundai touchiert und dabei beschädigt. Der Schaden an dem Hyundai wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und sich seiner Verantwortung zu stellen. Die Polizei Oberharz bittet mögliche Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05323-941100 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Samstag, 29.06.2019, um 01:55 Uhr, führten die Beamten des Polizeikommissariats Oberharz in der Goslarschen Straße in 38678 Clausthal-Zellerfeld eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hattorf auf einem Kleinkraftrad (KKR) angetroffen. Dieser versuchte offenbar zunächst nach Erblicken der Polizei-Anhaltekelle sich mit seinem KKR der Verkehrskontrolle zu entziehen. Dies konnte aber durch die Kollegen unterbunden werden. Der Grund der versuchten "Flucht" vor der Polizei dürfte dann auch die Tatsache sein, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin war an dem KKR ein altes Versicherungskennzeichen angebracht, welches seine Gültigkeit vor nicht weniger als neun Jahren verloren hatte. Diesen Herren erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem Fahren ohne Versicherungsschutzes. Der Mann musste seinen weiteren Weg zudem fußläufig fortsetzten.

Verkehrsunfälle

Am Samstag, 29.06.2019, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Zulassungsbereich Potsdam in 38678 Clausthal-Zellerfeld die Telemannstraße aus Rtg. der Goslarschen Straße kommend. Aus vermutlich Unkenntnis und falsch verstandener Verkehrsführung befuhr der Kradfahrer den "Kreisel" im Bereich der Telemannstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stieß hier gegen einen entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Berlin. Bei dem Verkehrsunfall wurde beide Kraftfahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe wurde insgesamt mit 8000 Euro angegeben.

Am Sonntag, 30.06.2019, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein Pkw aus dem Zulassungsbereich Wolfsburg die L 517 aus Rtg. der B 498 kommend in Rtg. Schulenberg. Kurz vor der Bramkebrücke musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein Motorradfahrer aus Goslar zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

