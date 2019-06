Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PSt. Braunlage 29.06.-30.06.2019

Braunlage: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Freitag, den 28.06.2019/20.00 Uhr und Samstag, den 29.06.2019/14.20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter zwei Haustüren aus Aluminium, in der Robert-Roloff-Straße 25, aufzuhebeln. Glücklicherweise blieb es beim Versuch, es entstand jedoch Sachschaden an den Türen. Bereits am 24.06.2019 kam es ebenfalls zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Braunlage. Am Tatort wurden sehr ähnliche Hebelspuren an einer Haustür, ebenfalls aus Aluminium, festgestellt. Möglicherweise wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und ist jemanden aufgefallen. Die PST. Braunlage bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel.-Nr. 05520/9326-0, zu melden.

Braunlage: Unfall mit schwer verletzten Krad-Führer auf der B4 (Brl. Süd in Rtg. Tanne)

Am Samstag, den 29.06.2019, um 10.00 Uhr, kam ein 41-jähriger Krad-Führer aus Norderstedt, mit seinem Krad infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve auf der B4 zwischen Braunlage Süd und Tanne,nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Erdwall und stieß mit seinem Krad gegen die dortigen Bäume. Der Krad-Führer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins KKH geflogen. An dem Krad entstand Totalschaden (ca. 15.000 Euro). Da sich die Unfallstelle in einer unübersichtlichen Kurve befand, in der der Hubschrauber landete, musste die B4 voll gesperrt werden. Fast alle Verkehrsteilnehmer verhielten sich während der Sperrung vorbildlich und ruhig. Es gab aber auch wieder Ausnahmen bei denen Verkehrsteilnehmer die Beamten bei der Unfallaufnahme, der Sicherung der Unfallstelle sowie die Einweisung des Rettungshubschraubers durch völlig unnötige Fragen und uneinsichtiges Verhalten behinderten.

