Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 30.06.2019

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfall

Am 29.06.2019, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 57jähriger Mann aus Hollern-Twielenflieth mit seinem Krad die B 243 aus Rtg. Rhüden kommend und in Rtg. Seesen fahrend. In den Kurven vor Bornhausen hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und streifte dabei leicht den entgegenkommenden Pkw einer 52jährigen aus Rhüden. Leichter Sachschaden.(Ste.)

