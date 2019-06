POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle eines VW-Transporters in Zellerfeld am Donnerstag, d. 27.06.2019, gg. 17.00 Uhr, bemerkten die kontrollierenden Polizeibeamten beim 43-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch. Obwohl der Fahrer beteuerte, nur ein Feierabendbier getrunken zu haben, zeigte der Alcotest 0,80 Promille an. Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die vorläufige Folge. Nach Untersuchung der Blutprobe wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Ein 54-jähriger Mann aus Zellerfeld erstattet heute am Freitag nachträglich eine Anzeige. Am Donnerstag, d. 27.06.21019, gg. 17.30, befand er sich in Höhe der "Zellerfelder Terrassen". Hier wird ihm durch einen bislang unbekannten Täter in den Rücken geschlagen, so dass er auf den Asphalt stürzte und sich hierbei verletzte. Das Opfer kann zur Beschreibung des Täters nur angeben: geschätzte 18 Jahre alt, ca. 1,78 m groß,kurze Haare und trug ein blaues T-Shirt. Täter verschwand danach auf dem Bauernmarkt. Hinweise bitte an die Polizei Clausthal, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

