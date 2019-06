POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 28.06.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch in Wohnung.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 20.06.19, 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.06.19, 23.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus im Wilhelm-Schacht-Weg zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wilhelm-Schacht-Wegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Was geht nur in solchen Menschen vor?

Goslar. Es gibt immer wieder Sachverhalte, die auch wir als Polizei mit Unverständnis zur Kenntnis nehmen müssen. Aber bei dem, was sich am Montag, 17.06.19, 09.09 Uhr, in der Textilabteilung eines SB-Warenhauses in der Bassgeige abspielte, fehlen selbst uns die Worte! Zu diesem Zeitpunkt begab sich ein Pärchen an einen Warentisch in diesen Bereich. Doch statt sich die dort ausgelegten Textilien anzusehen, urinierte die bislang unbekannte männliche Person dagegen und beschmutzte dabei außerdem einen Teil der dort ausgestellten Waren. Das Pärchen entfernte sich anschließend seelenruhig vom Ereignisort. Es wurde ebenso wie die Handlung selbst von den installierten Überwachungskameras aufgenommen. Beschreibung des Mannes: ca. 60-70 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Figur mit Bauch, kurze graue Haare, trug eine hochgesteckte Sonnenbrille, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt, kurzer grauer Hose, Socken und schwarzen Schuhen; Beschreibung der Begleiterin: ca. 50-60 Jahre alt, schlanke Figur, kurze rot-braune Haare, bekleidet mit einer hellblauen Bluse mit dunklem Muster, ¾-Jeans und schwarzen Schuhen. Auf dem vorhandenen Videomaterial sind beide Personen übrigens gut zu erkennen. Bei dem Vorfall entstand auf Grund der eingetretenen Unbrauchbarkeit der verunreinigten Gegenstände ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben, Angaben über die Identität des Pärchens oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

