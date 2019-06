Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 28.06.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht Am 28.06.2019, 06.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines weißen Opel Mova Transporter mit OHA-Zulassung die L 519 von Oderhaus kommend in Richtung St. Andreasberg. Hinter einer Spitzkehre im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein weißer Pritschenwagen entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn gelangte, so dass es zum Zusammenstoß kam, wobei der linke Außenspigel des Transporters mit OHA-Zulassung beschädigt wurde. Der beteiligte Fahrer des Pritschenwagen setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Fremdschaden ca. 250,- Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Braunlage unter 05520-93260. Jo.

