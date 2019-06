POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.06.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Auto beschädigt.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 09.00 und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die vordere rechte Tür eines auf dem Parkplatz eines SB-Warenhauses in der Carl-Zeiss-Straße ordnungsgemäß abgestellten hellblauen Citroen Picasso mit MOL-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwochnachmittag, zwischen 17.15 und 19.04 Uhr, wurde ein im Parkhaus in der Piepmäkerstraße, Deck 2, ordnungsgemäß abgestellter weißer VW Caddy mit BS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brandmeldeanlage ausgelöst.

Oberharz. Am 26.06.19, gegen 23.00 Uhr, wurde die Polizei von einer Bewohnerin eines Mehrparteienwohnhauses in der Berliner Straße telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Gebäude die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die daraufhin eingesetzten Beamtinnen und Beamten des in unmittelbarer Nähe gelegenen Polizeikommissariats fanden diesen Sachverhalt bestätigt vor. Bei einer gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld, die mit einem Löschzug und 21 Angehörigen vor Ort war, erfolgten Nachsuche konnte in einem Zimmer ein Grillofen festgestellt werden, in dem die Bewohner ein Hühnchen zubereiten wollten. Dabei entstand allerdings ein derart starker Rauch, so dass der Brandmelder ausgelöst wurde. Darüber hinaus konnte in einem weiteren Zimmer ein 30-Jähriger festgestellt werden, der auf Grund vermuteter gesundheitlicher Beeinträchtigungen hier einen Brand durch auf dem Fußboden ausgelegte Grillbriketts verursachte. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zunächst ins Krankenhaus Goslar gebracht, nach dessen Behandlung erfolgen weitergehende Maßnahmen. Bei dem Vorfall wurden glücklicherweise keine anderen Personen verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

