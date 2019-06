POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.06.19

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Wild

Am 25.06.19, in den späten Abendstunden, kam es auf der B 243, zwischen Bornhausen und Rhüden, zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem über die Fahrbahn wechselnden Reh. Am Pkw entstand geringer Sachschaden, das Reh sprang von der Unfallstelle unverletzt davon.

Entziehung elektrischer Energie Ein Mitarbeiter eines Hildesheimer Energieversorgungsunternehmen erstattete Strafanzeige gegen einen Seesener Bürger, da dieser widerrechtlich elektrische Energie entzog. Der entstandene Schaden wurde bislang nicht beziffert.

Diebstahl Bereits in der Zeit zwischen dem 11.06.19 bis 18.06.19 entwendete ein unbekannter Täter aus dem unverschlossenen Pkw eines 68-jährigen Mannes aus Seesen Bargeld, Fahrzeugscheine und einen Führerschein. Der Sachschaden beläuft sich laut des Anzeigenerstatters auf etwa 210 Euro.

Diebstahl Am 25.06.19 wurde ein Kennzeichendiebstahl bei der Polizei angezeigt. Der 56-jährige Geschädigte hatte seinen Pkw auf der Bockenemer Str. aufgrund eines Defekts abgestellt und stellte nun den Diebstahl beider Kennzeichen fest.

Ausspähen von Daten Ein bislang unbekannter Täter spähte bei einem Online-Casino die Accountdaten eines 32-jährigen Stralsunders aus und veranlasste unter dessen Daten Auszahlungen, bzw. verspielte dessen Gewinn. Nach Angaben des Geschädigten entstand ihm dadurch ein Schaden von 99969 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitete, die Ermittlungen dauern an.

