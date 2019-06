Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.06.2019.

Goslar (ots)

Waldhütte beschädigt.

Goslar. Bereits in der Zeit von Dienstag, 11.06.19, 08.00 Uhr, bis Dienstag, 18.06.19, 11.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Verglasung zweier an einer Waldhütte im Dörpketal angebrachter Außenbeleuchtungen und beschmierten darüber hinaus den Holzzaun des Grundstücks sowie u.a. einen Baum offenbar mit einem rotfarbenen Eddingstift. Nach ersten Schätzungen entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

