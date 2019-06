Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 25.06.2019.

Goslar (ots)

Diebstahl zweier E-Bikes.

Goslar. In der Zeit von Sonntagabend, 23.00 Uhr, bis Montagvormittag, 07.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück im Ginsterbusch und entwendeten aus einer Gartenlaube zwei dort abgestellte goldfarbene E-Bikes Bergamont E-Horizin 6 L, jeweils mit Federsattelstütze, 28er Reifengröße, 9er Kettengangschaltung, schwarzen Schutzblechen, schwarzem Sattel und schwarzen Felgen, eines davon zusätzlich mit einer mit Racktime System Gepäcktasche in der Farbe schwarz/grau ausgestattet. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ginsterbuschs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Montag, zwischen 14.00 und 19.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im oberen Fahrradständer des Freibades in der Schützenallee abgestelltes schwarzes Mountainbike Galano Infinity, 27er Reifengröße, 21er Kettengangschaltung, weiß-grauer Sattel, rot-schwarze Griffe, schwarze Felgen und Schutzbleche. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Schützenallee bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 13.00 Uhr, bis Montagvormittag, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand der Springerstraße, Höher Haus Nr. 8b, ordnungsgemäß abgestellten silberfarbenen Seat Cordoba mit dem Kennzeichen GS - VS 704. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Gegenstände aus dem Fahrzeug konnten am Montagvormittag im Bereichs eines Feldwegs, südlich des Bollrichs, aufgefunden werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Springerstraße oder des oben angegebenen Feldwegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 18.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Danziger Straße, Höhe Haus Nr. 67, ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW Passat mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

