Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 25.06.2019

Goslar (ots)

Diebstahl aus Spielautomaten

Am Montag, 24.06.2019, gegen 09.15 Uhr, wurde der Polizei Seesen mitgeteilt, dass bislang unbekannte Täter drei im Restaurant des Maxi Autohofes Rhüden aufgestellte Geldspielautomaten aufgebrochen hätten. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von mindestens 3000 Euro. (som)

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz in der Straße Am Kirchensiek in Engelade einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Eventuell handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW, der beim Wenden gegen den Zaun stieß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

Benzindiebstahl

Am Montag, 24.Juni 2019, gegen 11.20 Uhr, befüllte ein bislang unbekannter Mann an einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße einen Behälter mit Diesel. Anschließend flüchtete er mit immerhin 34 Litern auf den Schultern zu Fuß in unbekannte Richtung, ohne vorher zu zahlen. Wer Angaben zu dem sportlichen Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

Körperverletzung

Am Montag, 24.06.2019, zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr, kam es in der Harzstraße zu zwei Körperverletzungen. Zunächst kniff ein alkoholisierter 32jähriger Mann aus Seesen seine zwei Jahre jüngere Frau und zog sie anschließend an den Haaren. Daraufhin ohrfeigte der 55 Jahre alte Vater der Frau den Täter und schubste ihn gegen einen Badezimmerschrank. (som)

