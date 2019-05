Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Dieseldiebstahl

Steinfurt (ots)

Im Bereich Friedrich-Hofmann-Straße/Moltkestraße waren am vergangenen Wochenende Dieseldiebe am Werk. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag, 13.15 Uhr und Montagnachmittag (20.05.2019), 15.00 Uhr. Der oder die Täter gingen zu einem Schauffellader und zapften aus dem Tank Dieselkraftstoff ab. Die Täter dürften insgesamt etwa 100 Liter Kraftstoff erbeutet haben. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wer hat an dem Arbeitsfahrzeug verdächtige Personen bemerkt? Wer hat den Abtransport des Diesels bemerkt?

