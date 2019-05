Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Reckenfelder Straße ist am Montagnachmittag (20.05.2019) eine Frau leicht verletzt worden. Um 17.00 Uhr fuhr ein 61-jähriger Grevener mit seinem Wohnmobil in Richtung Nordwalder Straße. In Höhe Hausnummer 45 hielt er sein Fahrzeug vor dem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender, 62-jähriger Emsdettener fuhr mit seinem PKW auf das Wohnmobil auf. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Beifahrerin des Emsdetteners erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 37.000 Euro geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell