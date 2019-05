Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand einer Fabrikationshalle - Nachtrag-

Rheine (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden. Die Fabrikationshalle sowie zwei leerstehende, unbewohnte Wohngebäude wurden teils erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Wiederholung der Meldung vom 18.05.2019 - 23:16 Rheine, Brand in einer Fabrikationshalle Rheine, Hovestraße / Christianstraße Samstag, 18.05.2019, 21:53 Uhr In Rheine brennt zur Zeit eine Fabrikationshalle an der Hovestraße. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei hat den Bereich der Hovestraße weiträumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung vor Ort aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Rheine unter 05971 938 4215.

