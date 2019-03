Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Selbststeller meldet sich auf Wache der Bundespolizei - im Anschluss klicken die Handschellen

Aachen (ots)

Am Montagnachmittag meldete sich ein 34-Jähriger ohne Ausweispapiere auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen. Zunächst dachten die Beamten an eine unerlaubte Einreise und ein Schutzersuchen des Betreffenden, jedoch bei einer intensiven Überprüfung in den nationalen und internationalen Fahndungsbeständen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft in Essen gesucht wurde. Er war wegen mehrerer Eigentumsdelikte straffällig geworden und hielt sich seit längerer Zeit unerlaubt in Deutschland auf. Das Amtsgericht in Essen hatte ihn wegen der Eigentumsdelikte zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Da er der Zahlung der Geldstrafe nicht nachgekommen war, wurde er zu einer 59-tägigen Freiheitsstrafe verurteilt und zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem lagen gegen ihn bereits Einreiseverbote von den schweizerischen und niederländischen Behörden vor. Gegen den Betreffenden wurde eine Strafanzeige wegen der ausländerrechtlichen Verstöße gefertigt und er wurde im Anschluss in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

