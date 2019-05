Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall am Samstagmittag

Lengerich (ots)

Auf der Sudenfelder Straße hat sich am Samstagmittag (18.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bilanz: Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Sachschäden an den beiden beteiligten PKW werden auf insgesamt 27.000 Euro geschätzt. Um 12.40 Uhr fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Lengerich auf der Sudenfelder Straße in Richtung Lienener Straße. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam die junge Frau aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort prallte ihr Fahrzeug mit dem PKW einer 29-jährigen Frau aus Lotte zusammen. Beide Frauen sowie der 56-jährige Beifahrer der 24-Jährigen erlitten leichte Verletzungen.

