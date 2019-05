Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Körperverletzung

Hopsten (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.05.2019) ist der Polizei ein Körperverletzungsdelikt an der Gustav-Lampe-Straße gemeldet worden. Den Schilderungen zufolge war es dort gegen 00.45 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei jungen Männern gekommen. Dabei waren der 28-Jährige zu Fuß und ein zweiter, unbekannter junger Mann mit einem Fahrrad unterwegs. Während der sich dann folgenden verbalen Streitigkeiten schlug der Unbekannte dem 28-Jährigen unvermittelt eine Flasche auf den Kopf. Danach fuhr der 18 bis 20-Jährige, der dunkle Haare und eine schmale Statur hatte, davon. Der leicht verletzte 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell