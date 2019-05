Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfallflucht

Horstmar (ots)

Am Freitag (17.05.), in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr, ist an der Schloßstraße, Höhe Einmündung Gossenstraße, eine denkmalgeschützte historische Mauer angefahren worden. Die Mauer wurde in einer Höhe von etwa 190 Zentimetern erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Den Spuren am Unfallort zufolge, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter oder Lkw mit rotem Aufbau handeln. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

