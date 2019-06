Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Täter bauen Unfall mit gestohlenem Fahrzeug.

Goslar (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 26.06.19, wurde in Hildesheimer Ortsteil Itzum ein weißer Audi Q5 mit den Kennzeichen HI-RD 900 gestohlen. Bereits gegen 04.35 Uhr stellte eine Verkehrsteilnehmerin auf der K 29 bei Ostharingen, Gemeinde Liebenburg, dieses Fahrzeug auf einem Acker fest und informierte die Polizei in Goslar.

Auf Grund der von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten erfolgten Rekonstruktion befuhren der oder die bislang unbekannte/n Täter demnach mit dem entwendeten Pkw die K 29, aus Richtung Ostharingen kommend, in Richtung Posthof.

Dabei kam man in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Getreideackerfläche und kam hier letztlich zum Stehen.

Offenbar blieben die Versuche, sich mit dem Fahrzeug von dort wieder zu entfernen, erfolglos, so dass sich der oder die Täter schließlich entfernten.

Die Polizeidienststellen in Goslar und Hildesheim haben die Ermittlungen dazu aufgenommen und bitten Personen, die vor, während oder nach dem angegebenen Zeitpunkt möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfallstelle bzw. der Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich entweder mit der Polizei Goslar unter 05321/339-0 oder der Polizei Hildesheim unter 05121/939-0 in Verbindung zu setzen.

Siemers, KHK

