POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 26.06.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht Polizei Seesen vom 26.06.2019

Goslar (ots)

Pressebericht Polizei Seesen vom 27.06.2019

Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, dem 25.06.2019, wurde in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in Seesen, Wantageweg, ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrrad dort kurzfristig vor seiner Haustür unverschlossen abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/blau/weißes Herrentourenrad der Marke KTM. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Verkehrsunfall

Am 26.06.2019, um 07.33 Uhr, befuhr ein 12 jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in Seesen die Lange Str. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln und stieß gegen einen parkenden Pkw. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht. Am Pkw und ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Beleidigung und Hausfriedensbruch

Am 26.06.2019, um 11.15 Uhr, betrat ein 78 jähriger Seesener, trotz bestehendem Hausverbot, die Bewirtungsfläche eines Eiscafe`s in Seesen. Als die Betreiberin ihn erneut aufforderte die Örtlichkeit zu verlassen wurde sie von ihm beleidigt.

Verkehrsunfallflucht

Am 26.06.2019, um 10.15 Uhr, stieß ein 62 jähriger Seesener mit seinem Pkw, beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Braunschweiger Str. in Seesen, gegen einen parkenden Pkw. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Schäden verließ der 62jährige anschließend den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorgang und gab das Kennzeichen des Verursachers an die Polizei weiter.

Körperverletzung

Am 26.06.2019, um 14.55 Uhr, kam es auf einem Radweg entlang der Seesener Schildau zu einer Körperverletzung. Ein 51 jähriger Seesener geriet zunächst mit einem 51 jährigen Langelsheimer über dessen Parken auf dem Radweg in Streit. Im Anschluß schlug dann der Seesener auf den Langelsheimer ein, wodurch dieser im Augen- und Nasenbereich verletzt wurde.

Verkehrsunfall

Am 26.06.2019, um 19.55 Uhr, befuhr ein 92 jähriger Mann aus Bad Gandersheim mit seinem Pkw die Straße "Zum Papenbusch" in Ildehausen. Vor dem dortigen Bahnübergang geriet er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schrankenanlage. Ein aus Rtg. Bad Gandersheim durchfahrender Personenzug mußte daraufhin eine Notbremsung einleiten. Der 92jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. An der Schranke und dem Pkw entstand Sachschaden. Die Notbremsung des Personenzuges verlief Folgenlos.

