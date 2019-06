Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar von Samstag, 29.06.2019, 10:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2019, 10.00 Uhr

Goslar (ots)

Körperverletzung mit Unterarmfraktur In den Morgenstunden des 29.06.2019 kam sich in der goslarer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinanderstzung zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Auseinandersetzung fiel einer der Männer im Bereich der Bäckerstraße/ Goslar zu Boden und zog sich eine Fraktur des Ellenbogengelenkes zu. Der Verursacher konnte anschließend unerkannt fliehen.

Gefährliche Körperverletzung durch Fußtritt in den Bauch In einem Festzelt des goslarer Schützenfestes kam es am Samstag, gegen 23:30 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen einem 24jährigen und einem 28jährigen. Dabei trat der Jüngere der beiden Männer seinem Kontrahenten mit dem Fuß in den Bauch.

Körperverletzung mit Platzwunde Am Samstag, um 01:40 Uhr, attackierten 2 unbekannte Männer in den Wallanlagen Reiseckenweg/ Goslar ein männl. Opfer und versetzte ihm einen Faustschlag. Durch die Wucht des Schlages kam es zu einer erleidet das Opfer eine Platzwunde unterhalb des linken Auges.

Körperverletzung mit Nasenbeinfraktur Am Sonntag, um 03:30 Uhr, kam es im Nußanger/ Goslar zu einer Schlägerei zwischen einem 29jährigen und einem 22jährigen. Der 29jährige schlug dabei seinem Opfer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Fraktur des Nasenbeins, mehrere Platzwunden im Gesicht sowie den Verlust eines Schneidezahnes.

Körperverletzung in goslarer Discothek Zur letzten Schlägerei im Stadtgebiet von Goslar kam es am Morgen des 30.06.2019 in den Räumlichkeiten einer Discothek. Hier wurde ein 20jähriger durch einen bislang unbek. Mann grundlos mit der Faust in das Gesicht geschlagen.

iA Köstler, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell