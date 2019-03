Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Langerwehe

Bild-Infos

Download

Düren/Langerwehe

Drei Einbrüche in Wohnräume verzeichnete die Polizei am Donnerstag.

Ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße geriet am Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr in den Fokus von Einbrechern. Nachdem der oder die Täter sich Zutritt zum Wintergarten verschafft hatten, wurde die Tür zum Wohnzimmer aufgehebelt. In mehreren Räumen wurde nach Diebesgut gesucht. Unter anderem mit Schmuck konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

Eine Nachbarin hörte gegen 20:00 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Nachbarhauses im Arnoldsweilerweg. Da sie wusste, dass die Bewohner nicht zu Hause waren, ging sie herüber und schaute durch ein Fenster im Erdgeschoss ins Innere. Verdächtiges konnte sie hier nicht erkennen. Tatsächlich waren Unbekannte, nachdem ein Erdgeschossfenster nicht geöffnet werden konnte, über eine Terrassenüberdachung an ein Fenster im Obergeschoss gelangt. Dieses wurde aufgehebelt und in den oberen Räumlichkeiten nach Diebesgut gesucht. Nach ersten Feststellungen wurde eine Kreditkarte entwendet.

Zwischen 09:30 Uhr und 21:15 Uhr drangen bislang Unbekannte in ein Haus in der Heisterner Straße in Langerwehe-Hamich ein. Nach Aufhebeln der Terrassentür wurden diverse Räume nach Wertsachen durchsucht. Neben Schmuck wurde unter anderem Bargeld entwendet. Auch hier entfernten sich der oder die Einbrecher ungesehen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

