POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Harzburg vom Freitag, den 28.06.2019 bis Sonntag, den 30.06.2019 12:15 Uhr

Riskantes Fahrmanöver:

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, fiel der bislang unbekannte Fahrer eines roten Sportwagens im Kreuzungsbereich der Breiten Straße, Ecke Dr.-Heinrich-Jasper-Straße durch seine ristkante Fahrweise auf. Demnach näherte sich das Fahrzeug laut Zeugenangaben zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Kreuzungsbereich, überholte die bereits vor der Lichtzeichenanlage stehenden PKWs und überfuhr somit das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Fußgänger, welche gerade die Fahrbahn überqueren wollten, mussten ihr Vorhaben abbrechen, um vom Fahrzeug nicht erfasst zu werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Spindaufbrüche im Schwimmbad:

Am Samstag, zwischen 12:30 Uhr - 17:15 Uhr, kam es in einem Bad Harzburger Schwimmbad gleich zweimal zu Aufbrüchen von Spinden. Hierbei entwendete/n der/ die bislang unbekannten Täter, u.a. den Fahrzeugschlüssel eines hochwertigen weißen Mercedes-Sportwagens, welcher in weiterer Folge von dem Besucherparkplatz totalentwendet wurde. Auch in diesem Falle bittet die Polizei Bad Harzburg um die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg entgegengenommen.

