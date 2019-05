Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Schlierbach: Pkw-Anhänger gestohlen

Homberg (ots)

Neuental-Schlierbach Diebstahl eines Anhängers Tatzeit: 04.05.2019 bis 19.05.2019, 14:45 Uhr Einen geschlossenen Anhänger mit Plane stahlen unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen aus einer Feldscheune "Am Hainberg". Wie die Täter den Anhänger, welcher mit einem Kastenschloss gesichert war, entwendeten steht zurzeit nicht fest. Der weiße Anhänger der Marke Unsinn im Wert von 3.000,- hat eine Ladefläche von 4,5 mal 1,8 Meter, hat grau lackierte Felgen und eine weiße Abdeckplane. Das amtliche Kennzeichen lautet HR-OU 28. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell