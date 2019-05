Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Unbekannte Täter stehlen Motorroller

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 17.05.2019, 21:00 Uhr bis 18.05.2019, 12:15 Uhr Einen alten schwarzen Motorroller des Herstellers ZiP stahlen unbekannte Täter aus einem Carport im Steinweg. Der Roller im Wert von 150,- Euro wurde heute Morgen am Hang des kleinen Wallgrabens aufgefunden. Wie die Täter den unverschlossenen Roller entwendet haben steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

