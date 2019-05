Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täterin stiehlt Scheingeld aus Geldbörse eine 71-Jährigen

Homberg (ots)

Fritzlar Diebstahl von Bargeld Tatzeit: 17.05.2019, 16:30 Uhr Am Freitagnachmittag stahl eine unbekannte Täterin einem 71-jährigen Waldecker das Scheingeld aus seiner Geldbörse. Der 71-Jährige saß in seinem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Hospital" stand. Eine unbekannte Frau trat dann an das Fahrzeug heran und bat den 71-Jährigen um eine Spende für Gehörlose. Der 71-Jährige holte seine Geldbörse heraus und spendete einen kleinen Betrag. Daraufhin beugte sich die unbekannte Frau ins Fahrzeug und umarmte den Geschädigten. Diese Gelegenheit der Ablenkung nutzte sie, um in die Geldbörse des Mannes zu greifen und die darin befindlichen Geldscheine zu entwenden. Eine Zeugin hatte den Sachverhalt mitbekommen und machte sich durch lautes Rufen bemerkbar. Daraufhin flüchtete die unbekannte Frau umgehend in Richtung der Parkplätze hinter der Stadthalle. Die unbekannte weibliche Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hat eine schmale Figur und lange dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Die südosteuropäisch wirkende Täterin trug eine lange dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell