Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: 40.000,- Euro Schaden bei Brand an einem Wohnhaus

Homberg (ots)

Frielendorf Brand an einem Wohnhaus Brandzeit: 17.05.2019, 23:00 Uhr Ein Sachschaden in Höhe von 40.000,- Euro entstand bei einem Brand an einem Wohnhaus in der "Witze". In einem Raum unterhalb eines Wintergartens war der Brand entstanden. Der Brand griff auf den dortigen Unrat über und beschädigte auch die Unterkonstruktion des Wintergartens. Die alarmierten Feuerwehren löschten den Brand kurzer Zeit. Die Brandursachenermittler der Homberger Polizei gehen derzeit von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung als Brandursache aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell