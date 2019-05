Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Relbehausen: Unbekannte Täter stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Homberg-Relbehausen Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: Donnerstag, 16.05.2019, 17:20 Uhr In ein Wohnhaus in der Remsfelder Straße brachen unbekannte Täter gestern Nachmittag ein und stahlen Schmuck. Die Täter brachen ein Fenster des Hauses auf und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten dabei mehrere Schmuckstücke. Vermutlich wurden die Täter durch zurückkehrende Bewohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

