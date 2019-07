Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Renningen und in Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Renningen-Malmsheim: Pkw mit Farbe übergossen

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW, der am Dienstag zwischen 08:30 und 11:30 Uhr in der Schöckengasse in Renningen-Malmsheim auf dem Parkplatz einer Bankfiliale abgestellt war. Der Unbekannte übergoss den Pkw mit weißer Dispersionsfarbe und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Renningen unter Tel. 07159/8045-0.

Magstadt: Mercedes zerkratzt

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Montag 16:00 Uhr und Dienstag 11:50 Uhr in der Straße "Im Dobel" in Magstadt verübt wurde, sucht der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte an einem geparkten Mercedes die Fahrer- sowie Beifahrerseite und richtete dabei einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe an.

