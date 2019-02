Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Wollmesheimer Straße, 24.2.2019, 9.30-10.45 Uhr Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots)

Am Sonntagmorgen (24.2.19, 9.30-10.45 Uhr) wurden in der Wollmesheimer Straße in Landau bei einer 75-minütigen Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 16 Überschreitungen der dort angeordneten 50km/h festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit wurde mit 81km/h gemessen. Dieser Fahrer wird neben dem Bußgeld in Höhe von 160EUR den Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Zudem erhält er noch 2 Punkte auf seinem Konto in Flensburg.

