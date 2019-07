Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall zwischen Radfahrer und Bus - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Unterschiedliche Angaben machen die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitag, 28.06.2019 gegen 18.50 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim ereignete. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Bus aus der Haltestelle in der Schwarzwaldstraße aus. Zeitgleich überquerte ein 29-jähriger Radfahrer an der dortigen Ampel die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Beide Beteiligten nehmen für sich in Anspruch, bei "Grün" losgefahren zu sein. Der Verkehrsunfall soll durch ein bislang unbekanntes Pärchen beobachtet. Dieses Paar und mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 07142/4050 in Verbindung zu setzen.

