Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl und räuberischer Diebstahl in Bietigheim-Bissingen; Verkehrsunfall im Bereich Walheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Reifensatz und Felgenbaum entwendet

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße in Bissingen entwendeten noch unbekannte Diebe einen Satz Winterreifen sowie einen Felgenbaum im Wert von rund 1.000 Euro. Am Dienstag zwischen 08:30 und 19:00 Uhr haben die Unbekannten die Tiefgarage aufgesucht und das Diebesgut, das auf einem Stellplatz gelagert war, mitgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Räuberischer Diebstahl

Wegen räuberischen Diebstahls muss sich eine 30 Jahre alte Tatverdächtige verantworten, die am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Bietigheim ihr Unwesen trieb. Die 30-Jährige wurde gegen 15:05 Uhr durch den Ladendetektiv beobachtet, wie sie mehrere Falschen Spirituosen aus einem Regal entnahm, die Sicherheitsetiketten entfernte und die alkoholischen Getränke in einen Einkaufswagen versteckte. Als die 30-Jährige den Markt über den Eingangsbereich ohne Einkaufswagen verlassen wollte, sprach der Detektiv sie an. Er wies sie an, ihm in ein Büro zu folgen. Sie ignorierte jedoch die Anweisungen und drückte den Detektiv beiseite. Dieser konnte die Frau allerdings festhalten und sie zusammen mit einem herbeigeeilten Einkaufsmarktmitarbeiter in das Personalbüro bringen. Auf dem Weg dorthin versuchte sie sich vehement loszureißen und zu flüchten. Bei einer Durchsuchung ihres mitgeführten Rucksacks wurden letztendlich mehrere Flaschen Spirituosen sowie eine Rückfahrkamera im Gesamtwert von über 400 Euro aufgefunden. Hinzugezogene Polizeibeamte haben die Personendaten erhoben und die Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Walheim: Unfall beim Linksabbiegen

Zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18:10 Uhr auf der B 27 ereignete. Ein 20 Jahre alter Honda-Lenker befuhr die Bundesstraße von Besigheim kommend und wollte im Bereich der Gemeinde Walheim nach links in die Besigheimer Straße einbiegen. Beim Linksabbiegen übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden Ford einer 51-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen und mussten anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Darüber hinaus befand sich die Freiwillige Feuerwehr Walheim mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften am Unfallort. Die Wehrleute kümmerten sich um die Fahrbahnreinigung.

