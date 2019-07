Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Castroper Straße wurden am Sonntag um 19.15 h drei Menschen leicht verletzt. Ein 32-jähriger Dattelner musste verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg warten. Ein 22-Jähriger aus Datteln erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen des 32-Jährigen auf. Dieser und zwei Kinder (acht und neun Jahre alt) aus seinem Auto wurden leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell