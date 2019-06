Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Görlitzer Straße haben Unbekannte Schmuck, Uhren und Bargeld erbeutet. Die Eindringlinge brachen am Donnerstagnachmittag die Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

