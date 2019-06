Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz am Ossenbergweg. An dem silbernen Peugeot 108 entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Haltern am See

Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr, ein schwarzer Mercedes B220 an der Gartenstraße beschädigt. Der Pkw war hier im genannten Zeitraum geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Halter einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Recklinghausen

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz am Ärztehaus des Prosper-Krankenhauses. An dem Hyundai entstand 1.000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug wurde im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Um Hinweise bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

