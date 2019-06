Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem Marler

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag (11:00 Uhr) wurde ein 80-jähriger Pkw-Führer aus Marl bei einem Verkehrsunfall leichtverletzt. Der 80-Jährige fuhr auf dem Lippweg in westlicher Richtung. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Gladbeck fuhr auf der Dorstener Straße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Marler wurde vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand 13.000 Euro Sachschaden.

