Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:40 Uhr, befuhren eine 56-jährige Pkw-Fahrerin und ein 50-jähriger Fahrradfahrer, beide aus Herten, die Ewaldstraße in südlicher Richtung. Die 56-Jährige beabsichtigte nach rechts auf den Parkplatz am Süder Markt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte nicht, verletzte sich aber dennoch leicht am Bein. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

