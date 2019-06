Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen soll am Dienstag gegen 16.40 h in dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Katernberg" von einem Mann belästigt worden sein. Der Unbekannte hielt sich in dem Hof auf und sprach dort mit spielenden Kindern. Einer 12-Jährigen fasste er an den Po. Dann fuhr er mit einem Fahrrad weg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt, dunkelhäutig, Halbglatze, trug eine Jeanshose und ein kariertes Hemd und war mit einem lilafarbenen Fahrrad unterwegs. Die Polizei geht derzeit einem Hinweis auf den Tatverdächtigen nach, bittet aber Zeugen, die wissen, wo der Mann ist, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

